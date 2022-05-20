У «Іскандері», «Калібрі» та у більшості озброєння РФ знайдені компоненти виробництва країн НАТО

Королівський Об’єднаний інститут оборонних досліджень, який є визнаним аналітичним центром, виклав вкрай цікавий звіт щодо використання у російському озброєнні західних комплектуючих.

В результаті двомісячної роботи, висновок наступний: «задокументована наявність великої кількості іноземних компонентів у російських системах озброєння та ідентифіковані країни їхнього походження».

Залежність РФ від західних мікросхем майже 100%

Під великою кількістю, фактично мається на увазі, що майже у всіх зразках проаналізованої зброї знаходились компоненти вироблені у країнах НАТО. Надалі даємо найцікавіші зразки:

Ракета Р-500 (9М727) комплексу «Калибр-К»: електронні плати, термічно тривкі з’єднання та кріплення. Виробництво — США.

Керована 300-мм ракета 9М949 ракетного комплексу «Торнадо-С»: оптоволоконний гіроскоп для інерційної навігації. Виробництво — США.

ЗРК «Тор-M2»: комп’ютер керування радаром використовує розроблений у Великій Британії осцилятор.

Радіостанції сімейства «Акведук» (Р-168-5УН-2, Р-168-5УН-1 і Р-168-5УТ-2): електронні компоненти, вироблені в США, Німеччині, Нідерландах, Південній Кореї та Японії.

«Ця залежність універсальна. Майже вся сучасна військова техніка РФ залежить від складної електроніки, що імпортується зі США, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Японії, Ізраїлю, Китаю та інших країн», — підкреслюють експерти з Royal United Services Institute.

Додавши, що аналогічні компоненти були виявлені у балістичній ракеті «Искандер-М», крилатих ракетах «Калибр», та Х-101, а також «багатьох інших видах озброєння».

ОТРК «Искандер»

Також у звіті пояснюється, що більшість з цих компонентів — подвійного використання, тобто можуть закуповуватись, як для цивільних, так і для військових потреб. І РФ вже створила механізми відмивання цих компонентів через треті країни. Тому країни Заходу будуть мати певні труднощі з введенням дієвого ембарго.

«Обмеження доступу означатиме заборону експорту комплектуючих в такі країни, як Індія, де вони використовуються, зокрема, у цивільних цілях. Це, на жаль, зміцнить аргументацію росіян, що Захід готовий завдати економічної шкоди всьому світу заради покарання РФ, і таким чином вони намагатимуться послабити дотримання західних санкцій», — пише у звіті Royal United Services Institute.

Без західних верстатів та компонентів ВПК РФ зупиниться

В цій ситуації з боку Defense Express можем також нагадати, що санкції введені після 2014 року щодо РФ виявились недієвими. На російських танках та БМП стоять приціли з європейськими тепловізійними матрицями, зі всього російського у наймасовішому російському БПЛА «Орлан-10» — один планер, все інше — імпорт.

Можливо, введене після початку вторгнення РФ ембарго буде більш дієвим. Але треба враховувати те, що навіть за максимальної його дієвості у РФ можуть існувати певні запаси. З іншого боку аналіз іноземних компонентів дозволяє відтворити весь шлях мікросхеми завдяки індивідуальним серійним номерам. А значить дозволяєперекрити джерела постачання компонентів.

Також Defense Express докладає повний звіт для можливості самостійного ознайомлення з ним.