Окупанти намагаються наступати на сході, Білорусь планує військові збори у прикордонній з Україною області, — Генштаб ЗСУ

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Противник не припиняє наступальних дій на Сході України. Окупанти завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах України.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі (до семи батальйонів) виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Додають, що на території Білорусі розгорнули два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу “Точка-У” та дивізіон реактивної системи залпового вогню “Смерч”. Залишається загроза ракетних ударів з Білорусі.Також у Гомельській області у червні планують провести збори із залученням військовозобов’язаних.

На Сіверському напрямку противник здійснює повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Слобожанському напрямку агресор обстріляв позиції українських військ. Завдав авіаційних ударів та провів дистанційне мінування на маршрутах можливого пересування підрозділів ЗСУ.

На Слов’янському напрямку росіяни зосередили основні зусилля на наступальних діях та обстрілюють позиції українських військових поблизу Ізюма. З метою уточнення положення наших військ провів повітряну розвідку двома БпЛА «Орлан-10”.Також окупанти намагаються навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець.

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує блокувати роботу українських операторів стільникового зв’язку. Також окупанти поширюють пропагандистські матеріали та намагається налагодити трансляцію російських теле- та радіоканалів.

На Донецькому напрямку ворог намагається вести активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Противник обстрілював позиції ЗСУ в районах населених пунктів Лиман, Сіверськ, Лисичанськ та Сєверодонецьк. Окупанти намагаються заволодіти новими рубежами у районі населеного пункту Попасна, успіху не мають. Ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новомихайлівка (10 км на південь від Мар’їнки), успіху не мав. У Маріуполі ворог проводить фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

На Південнобузькому та Таврійському напрямку окупанти тримають зайняті рубежі та ведуть розвідку.

На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів, щоб дестабілізувати ситуацію в регіоні. Знову поширювали інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури.