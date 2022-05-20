Генсек Ради Європи: звірства в Україні показують, що виключення РФ було правильним

Генеральний секретар Марія Пейчинович-Буріч заявив, що підтримка України є абсолютним пріоритетом.

Про це вона заявила, відкриваючи першу міністерську сесію Ради Європи, яка триває без Росії, пише «Європейська правда«.

«Минулого тижня я була у Києві на День Європи, щоб наочно показати, де сьогодення та майбутнє України. Я на власні очі бачила руйнування та страждання, спричинені жорстокою агресією Росії, яка, на жаль, продовжується досі. Я ніколи не забуду Бородянку та Ірпінь«, — сказала Пейчинович-Буріч.

Вона додала, що звірства Росії та її армії в Україні підтверджують, що рішення про виключення Росії із Ради Європи було правильним.

«Підтримка України є абсолютним пріоритетом. Саме тому ми підтримуємо Генеральну прокуратуру України у розслідуванні грубих порушень прав людини. Саме тому ми разом з українською владою вирішили переглянути наш План дій у світлі реальної ситуації на місцях», — додала генсек.

Вона зазначила, що Рада Європи незабаром знову відкриє свій офіс у Києві. «Це рішення є символом нашої рішучості стояти на боці української влади та народу, чия мужність є великим уроком», — повідомила вона.