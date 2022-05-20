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«Газпром» отключает газ Финляндии

Россия продолжает разрушать энергетический мост с Европой, который был возведен во времена брежневского застоя и более полувека снабжал экономику твердой валютой для импорта западных технологий и ширпотреба.

«Газпром» прекращает поставки газа Финляндии после того, как национальный газовый оператор отказался переходить на схему оплаты «в рублях», а власти страны приняли решение вступить в НАТО.

Прокачка газа остановится в 7.00 субботы, 21 мая, сообщила государственная газовая компания со ссылкой на уведомление, полученное от «Газпром экспорта».

Финляндия стала третьей европейской страной, которой Кремль отключает газ: в конце апреля был перекрыт вентиль в направлении Польши и Болгарии, которые также отвергли ультиматум президента Владимира Путина.

20 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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