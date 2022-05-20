Финляндия ожидает 10-20 тыс. беженцев из Украины

Об этом пишет Helsinki Times.

«В долгосрочной перспективе есть неопределенность относительно того, как будет развиваться количество прибывающих людей. По оценкам, в течение следующих двух лет, примерно 10–60 тыс. человек будут прибывать из Украины в год», – говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел Финляндии.

Неточность связана с такими факторами, как развитие военной ситуации в Украине, способность соседних стран привозить беженцев из Украины, мобильность украинцев в рамках ЕС, переселения, координируемые чиновниками в ЕС, а также услуги и возможности, доступные в Финляндии.

Издание сообщает, что в Финляндию из Украины прибыло около 25 тысяч беженцев. Считается, что фактическое количество по крайней мере несколько выше, поскольку не все обратились за помощью в органы власти сразу по прибытии.