У житомирських школах більше не вивчатимуть російську, — мер

Про це інформує Радіо Свобода.

За словами міського голови Сергія Сухомлина, школярі житомирських навчальних закладів більше не будуть вивчати російську мову.

«Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології», – повідомив мер.

Крім того, міська влада планує запустити з 1 червня мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних областей, для покращення рівня української.