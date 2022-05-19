Тина Кароль влюбилась в бойца из полка Азов

Весь мир наблюдал за обороной нашими бойцами города Мариуполь. До последнего десятки женщин и мужчин защищали суверенитет своей страны. Длительное время они провели в Азовстали, отказываясь сдаваться. Там были мужественные бойцы полка «Азов», Нацгвардии, полиции, пограничники и медики.

На днях началась эвакуация раненных и оставшихся в живых украинских военных. Заявляется о том, что защитников Мариуполя обменяют на российских военнопленных. Их смелость и мужество навсегда войдут в историю нашей страны. Здоровья им и сил!

Кадры раненных и изможденных украинских военных, которые месяцами оставались практически без еды и медикаментов, еще и умудрялись давать отпор врагу, разлетелись по всему миру. Их постили многие украинские знаменитости, включая Тину Кароль, которая еще и обратила внимание на то, какие же в нашей стране красивые и сильные мужчины. Именно за таких, уверена она, нужно выходить замуж.