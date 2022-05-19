США предоставят Украине продовольственную помощь

Правительство США решило предоставить Украине срочную продовольственную помощь на $215 млн

В Вашингтоне предполагают, что эта помощь не будет последней.

О новой помощи Украине заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время министерской встречи в ООН, посвященной вызовам глобальной продовольственной безопасности.

«Сегодня, учитывая неотложность кризиса, мы объявляем еще о $215 млн новой экстренной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше», подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США призвал и другие страны также присоединиться к противодействию глобальному продовольственному кризису, возникшему из-за вторжения россии в Украину.

Он добавил, что уже скоро Конгресс США «утвердит примерно $5,5 млрд. дополнительного финансирования на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность».

Также, по словам Блинкена, США планируют выделить $500 млн. на увеличение производства в США удобрений. Это позволит компенсировать отказ от импорта удобрений из РФ.

Энтони Блинкен также опроверг утверждение, что глобальный продовольственный кризис якобы углубили санкции, введенные США и их союзниками против России.

«Некоторые пытались обвинить санкции, введенные против российской федерации Соединенными Штатами и многими другими странами, в обострении этого кризиса. Это неправда.

Когда мы вводили санкции против России, чтобы как можно скорее прекратить войну, мы сознательно и тщательно создавали исключения для сельскохозяйственных товаров и удобрений», – сказал Блинкен.