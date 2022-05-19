Солистка «Kazka» рассказала, что орки сделали с ее домом

Вернувшись из США, Александра Зарицкая сразу решила навестить свой дом под Гостомелем. Его певица была вынуждена покинуть еще в начале российского вторжения. До сих пор ей не было известно, уцелело ли ее имущество.

Впервые за два месяца зайдя в свой дом, Саша искренне обрадовалась. Ведь оккупанты оставили невредимыми ее картины и семейные фотоснимки.

К удивлению Александры, орки взяли не слишком ценные вещи, такие как электрические батареи и полотенцесушитель.

Изрядно досталось автомобилю солистки группы «KAZKA». Орки изрубили его топором. По мнению звезды, они просто не смогли его завести, поэтому решили отомстить хоть так.

Знаменитость рассказала, что не впадает в депрессию из-за того, что с ее домом сделали русские . Она уверена, что ее с семьей удастся все восстановить. Однако переезжать в свой дом Зарицкая пока не намерена, ведь считает, что сейчас это было бы опасно.

«Есть риск, что в лесах возможно остались диверсанты. Я слышала, в Белой Церкви в лесу нашли орков, а наш лес очень большой и тянется вплоть до границы с Белоруссией» – призналась Александра.