Пропагандисты врага не могут объяснить населению причину военного провала

По мнению специалистов Центра противодействия дезинформации, российские пропагандисты взяли «оперативную паузу» для перестройки стратегии ведения информационной войны против Украины.

Отмечается, что через несколько недель в Украине произошло сразу несколько ключевых событий:

остановка наступления врага почти по всем направлениям;

предоставление Украине тяжелого вооружения;

эвакуация защитников Мариуполя из «Азовстали».

Сообщается, что все эти факторы не способствуют оккупантам в захвате украинских территорий, а российская пропаганда вынуждена ежедневно общаться с аудиторией, которая и дальше ждет «побед».

Дословно: «Понимая, что на фоне военных неудач медийные истории о «биолабораториях» и «радиоактивном пепле» перестают работать, пропагандистские медиа начали перестраивать стратегию и готовить россиян к «неожиданным итогам»: поражению в войне и капитуляции».

Аргументом в пользу этого является медийное затишье у прокремлевских СМИ и капитуляционная риторика их экспертов».