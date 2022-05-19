День вышиванки в Украине

Вышиванка — особая национальная традиция всех украинцев. В День вышиванки все украинцы, как на родине, так и за рубежом, надевают народную вышитую одежду, поддерживая тем самым этническую культурную традицию.

День вышиванки в Украине ежегодно отмечают в третий четверг мая. В 2022 году День вышиванки приходится на 19 мая. Этот праздник способствует единению и культурному возрождению всего многонационального украинского народа.

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На праздник принято надевать вышиванку, участвовать в разнообразных акциях и флешмобах. Часто, выходцы из разных областей Украины надевают вышыванку своего края, тем самым поддерживая и популяризируя традиции своего округа. Так, каждый регион Украины имеет свои особенности вышиванок:

На Полтавщине вышиванки обрабатываются белыми нитями, очень редко красными или серыми.

В Харьковской области технике вышивания свойственны своеобразные полихромные орнаменты, создаваемые полукрестиком или крестиком.

Вышивки Полесья — простые и четкие по композиции. Ромбовидная линия геометрического узора зачастую повторяется несколько раз по всей площади вышиванки.

На Волыни создаются вышиванки со своеобразной вышивкой, геометрическими узорами, четкими и простыми по композиции, выполненными красной нитью на бело-серой холстине.

В южных районах Украины преобладают растительные мотивы.

Вышиванкам Киевщины свойственны растительно-геометрический орнамент со стилизованными гроздьями винограда, цветом хмеля или восьмилепестковыми розетками, ромбами и квадратами. Основными цветами является белый, кораллово-красный и оттеняющий черный.