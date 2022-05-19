Америка не готова пока поставить Украине современные системы залпового огня

Украинские власти уже долгое время просят в США предоставить американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. В Киеве считают, что это оружие будет иметь решающее значение для превосходства над российской артиллерией, однако в Вашингтоне не спешат передать РСЗО, поскольку опасаются негативной реакции Кремля.

В частности, в Белом доме опасаются, что Украина начнет использовать американские РСЗО для нанесения ударов по территории России, что может привести к затягиванию российско-украинской войны, сообщил источник.

Отмечается, что на переговорах в Германии, на американской базе Рамштайн, разговоры о предоставлении РСЗО Украине были «импульсом», а сейчас должностные лица «остыли» по этой идее.

Представитель администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности сообщил, что Соединенные Штаты и Украина продолжают активные переговоры по поставкам вооружения, однако не все, что просит Киев, можно быстро отправить. По его словам, чиновникам сначала нужно решить, какие системы вооружения лучше предоставить, учитывая сумму средств, выделенных на помощь Украине.

В последние недели в администрации Байдена решили, что на выделенные Конгрессом США средства лучше приобрести гаубицы, ведь их количественно будет больше, чем РСЗО, которых можно приобрести на такую ​​же сумму. Ранее США передали Украине старые РСЗО советских времен, хранившиеся на складах в странах американских союзников. Однако Киев просит у Вашингтона новые, американские системы РСЗО, чтобы остановить наступление РФ на Донбассе.

Однако в Белом доме есть опасения, что помощь таким вооружениям вызовет негативную реакцию России. В частности, Кремль может воспринять такую ​​помощь Украине как эскалацию.

В Киеве же отмечают: чем дольше Запад будет думать о поставках вооружения, которое необходимо Украине, тем ужаснее последствия ожидают мирных украинцев. Кроме этого, затягивание поставки полного комплекта вооружения дает время России на проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины.