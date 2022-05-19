Alyona Alyona засветилась в леопардовом костюме

Украинская певица Яна Шемаева, более известная, как Jerry Heil показала свою коллегу по цеху рэперша Alyona Alyona в самый неловкий момент, когда она стояла за акустическим экраном, записывая вокал для будущего нового трека. Видео звезда опубликовала в стороне на своей странице в социальной сети.

Jerry Heil решила «открыть занавес» работы артистов и показала, как ее коллега по цеху Alyona Alyona трудится над новым треком. Певица поделилась ярким видео, на котором рэперша стоит за акустическим экраном и записывает вокал для нового трека. При этом Alyona Alyona одета в яркий и запоминающийся костюм в леопардовой расцветке.

Стоит отметить, что Jerry Heil выбрала не самый подходящий момент для фото, ведь лицо артистки на фото совсем не видно. Впрочем, это помогло придумать забавную подпись к публикации и заинтриговать фанатов.

Судя по словам артистки, Alyona Alyona выпустит новую песню в дуэте с кем-то. Будет ли это Jerry Heil или другой исполнитель – неизвестно