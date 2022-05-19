Єврокомісія оцінює план відновлення України у 500-600 млрд євро, уряд вже почав його розробляти, – Шмигаль

Про це інформують на сайті Кабінету Міністрів України.

РФ щодня завдає збитків українським містам. Прем’єр-міністр наголосив, що нашій країні необхідна допомога у відновленні зруйнувань.

«Європейська Комісія оцінює план відновлення у 500-600 млрд євро. Наш Уряд вже почав розробляти масштабний план відновлення та модернізації нашої держави.

Я неодноразово говорив, що перемога нашої армії на полі бою – це 50% перемоги України. Інші 50% настануть, коли Україна стане економічно успішним членом Європейського Союзу», – розповів Денис Шмигаль.

У плані України по відбудові є регіональність – коли країни-партнери та корпорації допомагають у відновленні конкретного міста або регіону. Та параметричність – напрацювання конкретних дій з відбудови та трансформації кожного сектору економіки.

У своїй черзі міністри G7 зауважили, що готові переймати на себе важливу роль у відновленні України.