Захисники Азовсталі зірвали плани РФ швидко взяти Маріуполь та примусили перекидати до міста додаткові сили, — британська розвідка Російські війська продовжують наступ на Донецькому напрямку, проводять інженерне обладнання позицій і поповнюють запаси техніки та озброєння » Западные эксперты говорят, что армия РФ может потерпеть военное поражение в Украине к концу лета После нескольких недель «масштабного наступления в Донбассе» армия РФ не смогла достичь значительных успехов и сумела взять лишь город Попасная в Донецкой области, при этом его практически полностью разрушив. Российские чиновники говорят, что их «специальная операция» идет по плану, однако сразу несколько западных экспертов делают вывод, что кампания Кремля в Украине может закончиться военным поражением. Глава польского аналитического центра Rochan Конрад Музыка сказал агентству Рейтер, что российская армия теряет в Донбассе слишком много военнослужащих и техники, которые ей все труднее восполнять. «С нынешним положением дел [Россию ждет] или поражение, или мобилизация. Не думаю, что есть промежуточные варианты», — считает Музыка. Перед 9 мая некоторые эксперты предполагали, что президент России Владимир Путин может воспользоваться Днем победы, чтобы объявить войну Украине и (или) провести всеобщую мобилизацию, которая позволила бы привлечь в армию значительное пополнение. Однако этого не произошло, а российские власти, согласно данным журналистов, в том числе Русской службы Би-би-си, начали проводить частичную «скрытую мобилизацию», пытаясь призвать в армию резервистов. В интервью Рейтер директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман оценил шансы России захватить всю территорию Донбасса так: «У меня есть очень большие сомнения относительно их перспектив». «Российские силы очень ослаблены, а их моральный дух, вероятно, в значительной степени подорван. Офицеры не горят желанием продолжать попытки наступать, а российское политическое руководство в целом, судя по всему, мешкает даже в момент, когда появилась перспектива его стратегического поражения», — считает Кофман. Что происходит на фронте В последнем отчете авторитетного американского Института изучения войны (ISW) сказано, что Россия пытается создать видимость военного успеха за счет заявлений о полном взятии Мариуполя (на фоне сдачи в плен последних защитников «Азовстали»), а также подготовить наступление на Северодонецк. АВТОР ФОТО,REUTERS Подпись к фото, Украинские военные наступают под Харьковом Оценивая подробности российского наступления в Луганской области, американские эксперты пишут, что армия РФ намеревается взять под контроль дороги, ведущие в Лисичанск и Бахмут, и достигает лишь незначительных успехов. Со ссылкой на данные украинского Генерального штаба ISW пишет, что армия РФ пытается пополнять подразделения и накапливать резервы для дальнейшего наступления на Славянск в Донецкой области. По оценке экспертов института, 17 мая российские войска осуществили несколько неудачных попыток продвинуться к этому городу. При этом смогли достичь ограниченного прогресса в районе Лимана. Все это происходит на фоне контрнаступления вооруженных сил Украины в Харьковской области, где армию РФ продолжают теснить к государственной границе. По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, россияне пытаются противодействовать украинскому контрнаступлению в направлении города Волчанск — важного транспортного узла примерно в 90 км от Харькова. При этом, по данным ISW, ВСУ продолжают угрожать российским маршрутам снабжения на пути в Изюм из Волчанска. Согласно сведениям Пентагона, Россия, вероятно, продолжает удерживать позиции вблизи от Харькова, в частности, населенные пункты вдоль автомобильной дороги в Белгород. Эксперты американского Института войны прогнозируют, что российские войска завершат отступление от Харькова, однако попытаются удержать Волчанск, чтобы защитить линии снабжения своей группировки, действующей в Донбассе и под Изюмом. «Неясно, смогут ли они этого добиться», — пишет ISW. «Россияне продолжат попытки окружить Северодонецк и Лисичанск по крайней мере с юга, возможно сосредоточившись на том, чтобы перерезать последнюю автомобильную дорогу, соединяющую Северодонецк-Лисичанск с остальной территорией Украины», — считают в ISW. «Сражение будет тяжелым и долгим» По мнению Музыки, Россия была вынуждена перенаправить свои усилия восточнее после того, как ей не удалось добиться успехов в первоначальном направлении. «Им не удалось продвинуться от Изюма, поэтому они пошли на Северодонецк и Лиман, возможно с целью попытаться окружить украинские войска около [этих городов]. Произойдет ли это в действительности — совершенно другой вопрос», — сказал Рейтер глава польского аналитического центра Rochan. АВТОР ФОТО,REUTERS Эксперты не считают, что Украине удастся повторить в Донбассе свое относительно быстрое наступление в Харьковской области: под Луганском и Донецком российских войск значительно больше. «Сражение будет тяжелым. И оно будет не только тяжелым, но и долгим, — предполагает Кофман в интервью Рейтер. — Российские войска не смогли добиться успеха в наступлении, но в то же время они сразу не бегут и не сдаются». Важную роль для возможных успехов украинской армии могут сыграть западные тяжелые вооружения, которые Киев в последнее время начал активно получать от союзников. В частности, в Киеве особенно ждут дальнобойную и высокоточную артиллерию, такую как американские гаубицы M777. Недавно мы подробно рассказывали о том, как иностранное оружие может изменить ход войны в Украине. «Украинцы начинают одерживать верх над россиянами по дальности стрельбы, — считает Музыка. — Это означает, что они могут действовать без угрозы контрбатарейного огня с российской стороны». «Россияне все еще имеют общее артиллерийское превосходство с точки зрения количества, но я не уверен, что то же можно сказать о качестве, — добавляет эксперт. — Это артиллерийская война». Стратегия «коррозии» Авторитетный военный эксперт, австралийский генерал в отставке Мик Райан в своем «Твиттере» оценил принципы, по которым действует украинская армия и которые, по его мнению, позволяют ей успешно отражать натиск превосходящего по численности противника. Райан описывает стратегию Украины как принцип «коррозии», или «разъедания» согласно которому Киев постоянно бьет по самым слабым местам Москвы и эффективно использует собственные силы, чтобы замедлить врага. Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст По его словам, украинские войска сосредоточили свои атаки на самых слабых сторонах любой армии: коммуникациях, логистике, тылах, путях снабжения, артиллерии и командных пунктах. «Во время битвы за Киев Украина смогла остановить Россию, поскольку проникла в ее тылы и частично уничтожила логистическую поддержку. Они сумели разрушить северный поход России изнутри и вынудить ее покинуть страну», — считает Райан. Подобную стратегию Киев применяет и во время кампании на востоке, подвергая постоянным атакам российскую логистику — хотя Москва на этот раз действует намного осторожнее. При этом «российская мораль разъедается из-за поражений на поле боя, проблем со снабжением и отступления под давлением Украины из-под Киева и Харькова», — считает Райан. Моральному наступлению способствует и успешная украинская кампания в соцсетях, демонстрирующая поражения России. Недавняя переправа через Северский Донец, ставшая кошмаром для российских войск, показала, что командование Путина стало плохо справляться с оценкой рисков военных операций. «Так выглядит война XXI века. Украинцы показали себя мастерами. Каждая страна среднего размера с ограниченными ресурсами может многому у них научиться», — пишет Мик Райан. «Все идет по плану» Несмотря на отсутствие явных военных успехов, представители российского руководства настаивают, что армия РФ выполняет поставленные перед ней задачи, а министерство обороны ежедневно заявляет об уничтожении многочисленных украинских военных целей. «Совсем недавно президент говорил о том, что все идет по плану, — сказал во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости). — Все идет по плану. Достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, вы видите героизм, который проявляют наши воины, поэтому никаких сомнений в том, что все цели поставленные будет достигнуты, нет». Что же касается перспектив всей военной кампании России в Украине, то Кофман предполагает, что Кремль готовит отправку пополнений, но организовать ее будет непросто. «Совершенно очевидно, что они попытаются каким-то образом призвать людей с предыдущим опытом военной службы, — говорит директор российских исследований института CNA в Арлингтоне. — Но пока по тому, что я вижу, Путин просто тянет резину, пока ситуация в российской армии становится все хуже». «Пока все это выглядит как последнее наступление российской армии», — заключает эксперт. «Время совершенно точно работает против россиян, — сказал Рейтер представитель британского исследовательского центра RUSI (Royal United Services Institute) Нил Мелвин. — У них заканчивается техника. В особенности у них заканчиваются современные ракеты. А украинцы становятся сильнее с каждым днем». bbc.com