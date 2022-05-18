Перша українка-конгресвумен США відвідала Запоріжжя Россию обвинили в удержании более 3 тысяч гражданских лиц из Мариуполя » Выбор проверенной компании, которая не подведет с грузоперевозками Если вы работаете в области производства, распределения или поставок любой продукции, присутствие эффективной и надежной цепи перевозок имеет ключевое значение в вашем бизнесе. Транспортировка товаров на выгодных условиях и в срок — это исключительно важный фактор для всех взаимодействующих сторон. А для многих востребованных товаров (таких как скоропортящиеся продукты) своевременная транспортировка имеет критически важное значение. Проблемы на одном шаге цепочки транспортировки как правило будут иметь последствия для остальных звеньев. В частности, когда вы поставляете запчасти для автомобилей и должны доставить их на завод, задержка может привести к остановке производства на заводе. Доставка груза — это не только хороший бизнес, но и огромная ответственность. Информация о том, какие международные транспортно-экспедиторские организации подойдут для доставки груза, является главным моментом в принятии решений, которые касаются логистических услуг. Ваш представитель в Китае поможет вам вести бизнес в этой стране. Выбор надежной компании Если дело дошло до выбора фирмы для грузоперевозок, требуется обратить свое внимание на ряд факторов: Обслуживаются ли компанией непосредственно ваши пункты отправления и назначения? Если да, то тарифы будут ниже, нежели если понадобится добавлять новые пункты в маршруты.

Если необходимо, выполняются ли услуги по обеспечению «холодной цепи»? В том случае если вы перевозите продукты питания и другие товары, требующие непрерывного поддержания низкой температуры, компания с надежной рабочей системой холодной цепи имеет намного большие преимущества.

Имеет ли фирма связи с другими фирмами и может ли она предоставить логистику третьей стороны (TPL)? Далеко не все организации имеют возможность реализовать абсолютно все. В итоге сотрудничество с грузовой компанией, которая имеет эффективные сети, означает, что у вас намного больше возможностей.

Если перевозка проводится автомобильным транспортом, пользуется ли компания услугами проверенных и надежных автотранспортных фирм? Если вы хотите, чтобы грузы доставлялись в срок, очень важно пользоваться услугами компаний, которые соблюдают необходимые правила. В частности, длина рабочего дня водителей.

Предлагаются ли услуги контактного лица, которое будет быстро решать проблемы? Налаживание отношений часто имеет решающее значение при работе с грузовой или логистической компанией. При условии, что в компании работает контактное лицо, информирующее вас о ходе перевозки и молниеносно сообщающее о любых неприятностях — это придаст дополнительную уверенность в совместной работе.

Существуют ли у компании планы в случае непредвиденных обстоятельств, если что-нибудь идет не так? Присутствуют ли альтернативные решения для минимизации или устранения задержек? Рано или поздно возникновение трудностей практически неизбежно. Например, морская перевозка может быть задержана по причине неблагоприятных погодных условий. Дело здесь не в самих проблемах как таковых, а именно в том, каким образом компании способны решить любые проблемы.

Предоставляют ли они услугу по оформлению от вашего имени, при решении вопросов в таких областях, как импортные сборы и оформление на таможне. Для некоторых компаний необходимость иметь дело с большим количеством бумаг может быть непростым бременем. Работа с компанией, которая осуществит их от вашего имени или поможет вам пройти все важные процедуры, сможет сэкономить огромное количество денег и времени.

Предоставляется ли детальная смета, где будут указаны все тарифы на услуги, все дополнительные затраты. Не окажется ли в смете каких-либо скрытых платежей? Несмотря на то, что цена является ключевым фактором при принятии решения, дешевле — не значит лучше. А скрытые издержки, которые добавляются к окончательной сумме, станут особенно раздражающим фактором. Честность и прозрачность процесса составления предложений — это то, на что стоит обращать свое внимание. Надежные инвестиции Выбор перевозчика может быть трудным процессом и часто отнимает огромное количество времени. Однако вы должны рассматривать это первоначальное время, как инвестицию в ваш бизнес, которая принесет хорошие дивиденды. Если вы примете неверное решение, можно оказаться в ситуации, когда работа с компаниями, занимающимися грузовыми перевозками, будет стоить финансовых потерь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Когда разовая задержка может иметь однократное негативное денежное воздействие, возобновляющиеся трудности способны привести к потере контрактов, что может иметь гораздо более крупные потери. Первые впечатления о компании нередко бывают позитивными. Как казалось бы все очень успешно и перспективно, но при более серьезном рассмотрении могут раскрыться проблемы. Не бойтесь узнать рекомендации, связаться с нынешними или прошлыми клиентами компании, к которой вы присматриваетесь. Когда вы замечаете, что у грузовой компании серьезная текучка клиентов, стоит присмотреться, так как это часто указывает на затруднения при партнерстве с компанией. Отталкиваясь от ваших запросов, вы можете искать компанию, выполняющую услуги исключительно по международным грузоперевозкам. Остерегайтесь компаний, предлагающих услуги, выходящие за рамки их стандартных предложений. Ваши запросы к грузоперевозкам могут быть связаны с разовой поставкой или необходимостью наладить регулярный канал перевозок. Данные требования также могут сыграть свою роль при поиске компании по грузоперевозкам. Добавление вашего товара к уже существующей запланированной грузоперевозке может сэкономить вам деньги на единовременной перевозке. Выбор фирмы, которая уже продолжительное время использует запланированный вами маршрут, будет самым оптимальным решением. Выводы Лучший совет, который мы даем, — никогда не спешить с решением. Проанализируйте все моменты, относящиеся к вашим потребностям и товарам. Составьте небольшой список компаний, которые максимально отвечают всем необходимым требованиям. Задавайте компании свои вопросы. А потом задавайте еще вопросы, если возникли сомнения. Сделать качественный выбор при поиске компании для грузоперевозок — ключевое решение для вашего бизнеса.