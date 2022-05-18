Українська влада рятує “азовців” єдиноможливим способом – Міноборони

Українська влада рятує бійців полку “Азов” єдиноможливим способом. Спочатку українських захисників вивозять на окуповану територію, а потім мають обміняти на російських військовополонених.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Військова деблокада неможлива в цій ситуації. Іншої формули порятунку, окрім тієї, яка використовується тепер, не може бути. Це був єдиний вихід”, — сказала вона.

За словами Маляр, операцію з порятунку військових проводять спільно з Нацгвардією, розвідкою, ЗСУ й Держприкордонслужбою. Ці підрозділи здійснили перший етап порятунку.

Заступниця міністра оборони повідомляла, що 16 травня до тимчасово окупованого Новоазовська евакуювали 53 важкопоранених бійців, ще 211 бійців евакуювали через гуманітарний коридор у тимчасово окуповану Оленівку. Міністерка реінтеграції Ірина Верещук зазначала про 52 важкопоранених.