Україна вийшла на перше місце у світі за обсягами постачання зброї зі США, — Washington Post

Про це повідомляє Washington Post.

За даними видання, лише з початку повномасштабного російського вторгнення, обсяг американської допомоги Україні склав $3,8 млрд. При цьому новим пакетом допомоги на $40,1 млрд передбачено $20 млрд на оборону.

У 2020 фінансовому році найбільшим у світі отримувачем військової допомоги США був Ізраїль, якому виділили $3,3 млрд. Єгипет отримав $1,3 млрд, Йорданія — $510 млн.

WP зазначає, що з 2014 до 2021 року США надали Києву військової допомоги на $2,7 млрд.