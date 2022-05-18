 
«  
  »

Турция заблокировала переговоры в НАТО о Финляндии и Швеции

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, сообщили источники германского агентства DPA.

Издание Financial Times сообщает, что Анкара потребовала от Швеции экстрадировать 30 человек, обвиняемых турецкими властями в терроризме.

Сегодня в НАТО должны были обсудить заявки стран, но переговоры не стартовали из-за позиции Анкары. Она утверждает, что Хельсинки и Стокгольм занимаются поддержкой Рабочей партии Курдистана и курдских активистов, которые в Турции признаны террористическими.

Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после нападения России на Украину.

18 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  