Турция заблокировала переговоры в НАТО о Финляндии и Швеции

Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс, сообщили источники германского агентства DPA.

Издание Financial Times сообщает, что Анкара потребовала от Швеции экстрадировать 30 человек, обвиняемых турецкими властями в терроризме.

Сегодня в НАТО должны были обсудить заявки стран, но переговоры не стартовали из-за позиции Анкары. Она утверждает, что Хельсинки и Стокгольм занимаются поддержкой Рабочей партии Курдистана и курдских активистов, которые в Турции признаны террористическими.

Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после нападения России на Украину.