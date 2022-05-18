США рассматривают введение тарифов на российскую нефть

Представители Министерства финансов заявили во вторник, что на встрече G7, которая состоится на этой неделе, они планируют предложить европейским странам ввести тарифы на российскую нефть в качестве скорейшей альтернативы прямому нефтяному эмбарго.

Официальные лица Евросоюза рассматривают возможность введения поэтапного эмбарго на импорт российской нефти в качестве следующего ответа на войну России в Украине, но опасения некоторых восточноевропейских стран по поводу возможной отмены поставок представляют собой серьезное препятствие для реализации этого плана.

Тарифный механизм, который будет предложен США, позволит сохранить российскую нефть на рынке, но ограничит объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта, сообщили журналистам в Брюсселе представители Минфина. Встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран «Большой семерки» состоится в конце этой недели.

Поскольку российская нефть продается со скидкой по сравнению с мировыми ценами, тариф можно установить на уровне, который позволит и покрыть часть этого разрыва, и снизить прибыль России, говорят американские официальные лица. Но он должен быть достаточно низким, чтобы Россия получала прибыль, превышающую ее производственные затраты, что даст ей стимул продолжать экспорт, добавили они.

По их словам, если российская нефть останется на рынке, это позволит избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть в результате европейского эмбарго, что может компенсировать влияние эмбарго на российские доходы.

Правительства многих стран стремятся как можно скорее прекратить закупки российской нефти, однако это сопряжено с высоким риском повышения цен на нефть, говорят официальные лица, поэтому Минфин рассматривает механизмы ценообразования, включая тарифы, чтобы помочь защитить мировую экономику от дальнейшего ущерба от высоких цен на энергоносители.

Средства от тарифов могут быть направлены в фонд восстановления и реконструкции Украины и таким образом заставить Москву оплатить хотя бы часть масштабных усилий по восстановлению.

Это предложение появилось после того, как на прошлой неделе лидер G7 Марио Драги во время встречи с президентом Джо Байденом высказал идею о создании картеля покупателей нефти для сдерживания цен.