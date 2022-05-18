США пропустили в страну тысячи граждан Украины в апреле

Американские власти в апреле останавливали мигрантов более 234 тысяч раз, что является одним из самых высоких показателей за последние десятилетия.

Об этом стало известно на фоне подготовки администрации Байдена к снятию ограничений на обращение за убежищем, введенных во время пандемии коронавируса.

Апрельский показатель, раскрытый в судебном документе, оказался выше мартовского на 6 процентов.

Он был бы ниже, если бы не более 23 тысяч человек, которые прошли через пограничный пункт в Сан-Диего. Многие из них были украинскими беженцами, пропущенными в страну на гуманитарных основаниях,

Число граждан Украины резко снизилось после 25 апреля, когда администрация начала направлять спасающихся от российского вторжения в аэропорты в Европе, а не через Мексику.