Россию обвинили в удержании более 3 тысяч гражданских лиц из Мариуполя

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские военные удерживают более 3 тысяч гражданских лиц из Мариуполя в бывшей исправительной колонии под Оленевкой в Донецкой области.

Семь автобусов с неизвестным количеством украинских солдат, вывезенных с металлургического завода в Мариуполе, были замечены на подъезде к бывшей исправительной колонии №120 в районе Оленевки.

Омбудсмен Денисова сообщила в Telegram, что гражданские лица содержатся в бывшей исправительной колонии №52, также под Оленевкой.

По ее словам, большинство гражданских лиц содержатся там в течение месяца, но тех, кого считают «особо неблагонадежными», удерживают два месяца.

Денисова заявила, что среди них 30 волонтеров, которые доставляли гуманитарные грузы в Мариуполь, когда он находился в российской осаде.