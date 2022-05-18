Поставки зброї з Франції до України збільшуватимуться – Макрон

Франція продовжить підтримку України у боротьбі з російською агресією, в тому числі постачанням озброєння.

Про це президент Франції заявив під час телефонної розмови 17 травня, з президентом України, повідомили у Єлисейському палаці.

Еммануель Макрон запевнив Володимира Зеленського, що поставки зброї з Франції до України посилюватимуться.

«Макрон підтвердив, що поставки зброї з Франції триватимуть і посилюватимуться найближчими днями та тижнями, як і доставка гуманітарного обладнання», – йдеться у повідомленні

Президент Франції також підтвердив свою повну рішучість відповідати на всі запити висловлені Україною про підтримку, зокрема щодо оборонного обладнання, пального, гуманітарної допомоги, економічної та фінансової підтримки.

Французька САУ Ceasar. Фото: Strategic Bureau

Також лідери двох країн обговорили проблеми продовольчої безпеки та можливі шляхи експорту українських зернових, від яких залежить забезпечення продовольством значної частини світу.

«Президенти обговорили гарантії безпеки, які Франція може надати Україні в рамках міжнародної угоди для забезпечення поваги до суверенітету та територіальної цілісності країни», – йдеться у повідомленні за підсумками розмови.

Президент Макрон також підтвердив Президенту Зеленському, що заявка України на членство в ЄС буде розглянута Європейською радою в червні на основі висновку, який надасть Єврокомісія.

У квітні стало відомо, що Франція долучається до пулу країн, які передають Україні далекобійну артилерію. Було заявлено, що Україна отримає французькі 155-мм колісні самохідні артилерійські установки CEASAR.