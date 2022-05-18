Подавляющее число бригад сил ТрО в полном составе или частично уже принимают участие в боевых действиях

Из 32 бригад сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины около 25 бригад в полном составе или частично уже принимают участие в боевых действиях, сообщил начальник штаба ТрО ВСУ Сергей Собко.

«В целом, из 32 существующих бригад сил территориальной обороны около 25 бригад в полном составе или частично уже принимают участие в боевых действиях», — сказал Собко на брифинге в медиа центре «Украина» в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что воины ТрО ВСУ практически с первого дня полномасштабной агрессии принимают активное участие в боевых действиях.

«Наши части и подразделения сыграли важную роль в обороне и освобождении Киевской, Черниговской, Сумской областей. Уже около 80 суток продолжается оборона Мариуполя, и ряд подразделений донецкой бригады сил территориальной обороны до сих пор вместе со своими собратьями из других родов и видов исполняют задания там и находятся сейчас на «Азовстали», — рассказал Собко.

Он добавил, что харьковская бригада после длительных и успешных оборонительных боев принимает участие в контрнаступательных действиях. «И, как известно, позавчера вышли на одну из границ нашей государственной границы», — отметил Собко.