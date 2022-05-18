Німецький політик прирівняв дії РФ в Україні до злочинів есесівців і Вермахту

Речник німецьких «Зелених» у Бундестазі Юрген Тріттін, який відповідає за міжнародні відносини, заявив схожість російського вторгнення в Україну з діями нацистів під час нападу на Радянський союз.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Spiegel.

За словами Тріттіна, світ зараз переживає повернення імперської завойовницької війни.

«І в багатьох місцях це схоже на війну СС та Вермахту на знищення проти Радянського Союзу» — сказав Тріттін, зазначивши, що війна відбувається між країнами, які стали жертвами покоління його батька.

Тріттін також розповів про свого батька, який був оберштурмфюрером СС в Росії під час Другої світової війни. «Звичайно, сьогодні це мене дуже хвилює», — сказав він.

Клаус Тріттін перебував у радянському полоні до початку 1950-х років. «Мій батько був не просто військовополоненим, а засудженим злочинцем, бо був членом СС» — сказав Юрген Тріттін. Пізніше він розповів сину про свої дії, зокрема про те, як він вбивав людей: «Він сказав нам, що там відбувалися неймовірні злочини. Від матері я знаю, що він виступав як свідок проти інших злочинців».

За словами політика, після війни його батько жодного разу не сказав поганого слова про Радянський Союз. Він також говорив російською. Батько сказав йому, що такі злочини ніколи не повинні повторюватися. Він відвіз дітей у Берген-Бельзен, «де загинули 45 000 радянських військовополонених», розповів Тріттін. «Це керувало мною політично протягом усього життя» — додав він.