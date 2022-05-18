На открытии Каннского кинофестиваля показали видеообращение Зеленского

На церемонии открытия 75-го Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что украинцы продолжат сражаться за свою свободу, потому что у них нет другого выбора.

Президент провёл параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. Он упомянул фильмы «Великий диктатор» с Чарли Чаплиным и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы.

«Я уверен — диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!» — заявил Зеленский.

В этом году на Каннском кинофестивалепокажут фильм «Мариуполис 2» литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, который погиб во время съёмок в Мариуполе. Это продолжение его фильма «Мариуполис» от 2016 года, в котором на примере жизни в Мариуполе рассказывается о последствиях войны в Донбассе.

Фестиваль в Каннах публично осудил войну в Украине и российскую агрессию в отношении этой страны. Официальной российской делегации в этом году запрещено посещать киносмотр.