На Донеччині окупанти обстріляли «фосфором» школу в Авдіївці, заклад згорів вщент

Російські окупанти обстріляли Авдіївську школу забороненими фосфорними боєприпасами, попередньо обійшлося без жертв
Про це інформує голова Донецької ОДА Павло Кириленко.
Повідомляється, що вночі 18 травня росіяни обстріляли фосфорними боєприпасами Авдіївську школу №1.
За словами ОДА, навчальний заклад було повністю зруйновано, будівля згоріла вщент. За попередньою інформацією, у школі на момент обстрілу перебували тільки чергові, їм вдалося врятуватися. Жертв немає.
Як повідомляє Кириленко, до повномасштабного російського вторгнення в Авдіївській школі №1 навчалося понад 200 дітей.
«Сюди часто приїжджали гості з різних куточків країни та з-за кордону. Тепер тут самі руїни.
У школі не було жодного військового, жодної військової техніки. Просто росіяни, як завжди, цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктуру», — коментує очільник ОДА.
Кириленко також нагадує, що загалом від 24 лютого окупанти пошкодили та зруйнували 416 закладів освіти Донеччини. У тому числі 181 дитсадок, 191 школу, 23 заклади професійно-технічної освіти та 21 ВНЗ.
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