Министр торговли США завила, что Росиси перекрыли доступ к высоким технологиям

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что согласованные усилия ЕС и США по перекрытию доступа России к технологиям в связи с войной в Украине увенчались большим успехом.

Раймондо заявила об этом после возвращения с заседания Совета ЕС-США по торговле и технологиям в Париже.

На заседании представители исполнительного органа ЕС, Еврокомиссии, и администрации Байдена договорились о дальнейшей координации своих действий «для смягчения негативных последствий» войны России в Украине для мировой экономики.

Раймондо заявила журналистам, что совместные усилия по реализации серии мер экспортного контроля против России «дают сильный и значительный эффект».

По ее словам, американский экспорт в Россию сократился на 80 процентов с февраля, когда Россия вторглась в Украину.

«Мы, фактически, прекратили отправлять в Россию высокие технологии, которые нужны ее вооруженным силам», – сказала Раймондо.