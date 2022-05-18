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Хочемо все закінчити швидко: НАТО відзначило «історичний момент» щодо заявки Фінляндії та Швеції

Фінляндія та Швеція на тлі війни в Україні офіційно подали заявку на приєднання до НАТО. У Північноатлантичному альянсі привітали цей крокпередають новини сьогодні.

Як сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Фінляндія та Швеція – найближчі партнери Альянсу.

За його словами, це вдалий день у критичний момент для нашої безпеки. Тепер заявку мають зважити 30 країн-членів. Очікується, що цей процес триватиме близько двох тижнів, хоча президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив застереження щодо приєднання Фінляндії та Швеції.

Якщо його заперечення буде подолано, а переговори про вступ пройдуть так, як очікується, вони можуть стати членами протягом кількох місяців. Процес зазвичай займає від 8 до 12 місяців, але НАТО хоче рухатися швидко, враховуючи загрозу з боку Росії, що висить над головами скандинавських країн.

Столтенберг сказав, що союзники по НАТО «налаштовані розв’язувати всі питання і швидко дійти висновків».

https://24tv.ua/hochemo-vse-zakinchiti-shvidko-nato-vidznachilo-istorichniy-moment_n1982063

18 мая, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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