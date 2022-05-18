Гайдай: на Луганщині росіяни знеструмили останню велику електропідстанцію

На Луганщині 18 травня окупанти обстріляли останню велику електропідстанцію та знеструмили її
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Близько 14:20 18 травня зникло світло в тих домівках на Луганщині, де воно ще залишалося.
«Поблизу Лисичанська точаться активні бойові дії, є влучання в лінію електропередачі напругою 220 кВ. Росіяни знеструмили та пошкодили останню потужну електропідстанцію. Руйнування дуже серйозні. Ремонт неможливий до припинення бойових дій», — наголосив Сергій Гайдай.
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