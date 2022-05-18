Евросоюз планирует достичь независимости от российских энергоресурсов к 2027 году

Еврокомиссия в среду представила план стоимостью 210 миллиардов евро, который позволит Европе стать независимой от российского ископаемого топлива к 2027 году и таким образом ускорить переход к «зеленой» энергетике.

Вторжение России в Украину заставило ЕС пересмотреть свою энергетическую политику на фоне обострившихся опасений по поводу перебоев с поставками. Страны ЕС с трудом согласовывают санкции в отношении российской нефти, поэтому Брюссель предложил трехсторонний план: переход на импорт большего количества нероссийского газа, более быстрое внедрение возобновляемых источников энергии и более активные усилия по энергосбережению.

Еврокомиссия заявила, что потребуются некоторые инвестиции в инфраструктуру ископаемого топлива, и Брюссель стремится к тому, чтобы страны-члены ЕС финансировали эти меры за счет фонда восстановления ЕС после COVID-19 в размере 800 миллиардов евро.

Евросоюз намерен также привлечь 20 миллиардов евро за счет продажи дополнительных квот на выбросы углерода.

План ЕС включает в себя краткосрочное стимулирование поставок нероссийского газа для замены 155 миллиардов кубометров, которые Европа ежегодно закупает у Москвы. Ожидается, что к 2030 году спрос на газ в Европе снизится на 30%, чтобы соответствовать климатическим целям.

План также подразумевает сокращение энергопотребления ЕС к 2030 году на 13% по сравнению с нынешней целью в 9%.

ЕК также предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году.

Юридически обязательные цели должны быть одобрены странами ЕС и законодателями.

За покупку газа отвечают отдельные компании, а не ЕС, но Брюссель собирается ввести в действие схему, которая позволит странам совместно приобретать газ. Эксперты говорят, что запуск этой схемы будет сложным и, скорее всего, не поможет в краткосрочной энергетической ситуации.