ЕС одобрил план по снижению зависимости от энергоносителей из РФ

Лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) одобрили план по отказу от российских энергоносителей, получивший название REPowerEU. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В рамках плана ЕС намерен снизить зависимость от российского газа на 67% в течении года.

Фон дер Ляйен рассказала, что в рамках REPowerEU страны Европы намерены мобилизовать до €300 млрд. Из этой суммы около €10 млрд пойдут на финансирование недостающих звеньев инфраструктуры для газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из России. Все остальные деньги потратят на ускорение перехода к чистой энергии, уточнила глава ЕК.