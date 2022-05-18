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ЕС одобрил план по снижению зависимости от энергоносителей из РФ

Лидеры стран-членов Евросоюза (ЕС) одобрили план по отказу от российских энергоносителей, получивший название REPowerEU. Об этом сообщила в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В рамках плана ЕС намерен снизить зависимость от российского газа на 67% в течении года.

Фон дер Ляйен рассказала, что в рамках REPowerEU страны Европы намерены мобилизовать до €300 млрд. Из этой суммы около €10 млрд пойдут на финансирование недостающих звеньев инфраструктуры для газа, СПГ и нефти, чтобы остановить поставки из России. Все остальные деньги потратят на ускорение перехода к чистой энергии, уточнила глава ЕК.

«Мы ставим новую амбициозную цель, чтобы освободиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов как можно скорее в связи с российской агрессией. Мы хотим повысить цель ЕС по энергетической эффективности к 2030 году с 9% до 13%», — заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

18 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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