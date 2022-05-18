АЗС закуповують дизель, бензин та газ за новими цінами: скільки коштуватиме пальне

Відповідний документ одного з дистриб’юторів опинився у розпорядженні ZN.UA.
Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання на 50% і більше.
Зокрема, дистриб’ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами:
Повідомляється, що станом на 17 травня максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС (з урахуванням граничних торгових націнок) не повинна була перевищувати 39,86 грн/літр, на “звичайне” дизпальне – 42,31 грн/літр.
Постановою уряду було передбачено максимальну роздрібну націнку у розмірі 6,5 гривень на бензин та 7 гривень дизельне паливо.
Водночас преміальні марки пального можна було реалізовувати з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.
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