АЗС закуповують дизель, бензин та газ за новими цінами: скільки коштуватиме пальне

Мережі АЗС почали укладати перші угоди щодо постачання палива, ціна якого більше не обмежуються державним регулюванням. Одна з пропозицій дає уявлення про рівень цін, які можна очікувати на АЗС Socar, WOG, Shell, Parallel й Нєфтек.

Відповідний документ одного з дистриб’юторів опинився у розпорядженні ZN.UA.

Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання на 50% і більше.

Зокрема, дистриб’ютор береться постачати паливо на АЗС за такими цінами:

фото: ZN.UA фото: ZN.UA

Повідомляється, що станом на 17 травня максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС (з урахуванням граничних торгових націнок) не повинна була перевищувати 39,86 грн/літр, на “звичайне” дизпальне – 42,31 грн/літр.

Постановою уряду було передбачено максимальну роздрібну націнку у розмірі 6,5 гривень на бензин та 7 гривень дизельне паливо.

Водночас преміальні марки пального можна було реалізовувати з 5%-ою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпальне – за 44,42 грн/л.