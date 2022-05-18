Єврокомісія оголосила нову допомогу Україні

Єврокомісія пропонує нову макрофінансову допомогу Україні обсягом до 9 млрд євро в 2022 році. Про це у середу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми продовжимо підтримувати Україну, через цю війну і коли вони почнуть відбудову», — заявила посадовиця.

Reconstruction should combine investment with reforms. In time it will help Ukraine on its 🇪🇺 path We propose a reconstruction platform led by Ukraine and @EU_Commission. Bringing together EU Member States, international donors and financial institutions and other partners. pic.twitter.com/dmE0ySDu6A — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022

Фон дер Ляєн виступила з пропозицією щодо платформи з відбудови, якою керували б Україна та Єврокомісія і яка поєднувала б міжнародих донорів, фінансові інституції та інших партнерів, йдеться в соцмедійному дописі посадовиці.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас в своєму дописі у Twitter назвав оголошення «значним внеском ЄС у покриття бюджетних потреб України».

Британський експерт Тімоті Еш зауважив — якщо йдеться про гранти, це добре, «якщо ж це боргові кошти — це лише збереже проблеми на майбутнє».

Згідно з оцінками уряду України, українсьий бюджет потребує до 5 млрд дол щомісяця, щоб закрити потребу в фінансуванні. Експертка вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Еліна Рібакова в коментарі Голосу Америки сказала, що цей дефіцит бюджету ліше зростатиме. Якщо війна триватиме далі і якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, то країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, зазначила вона.