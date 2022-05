Турция заблокировала переговоры в НАТО о Финляндии и Швеции АЗС закуповують дизель, бензин та газ за новими цінами: скільки коштуватиме пальне » Єврокомісія оголосила нову допомогу Україні Єврокомісія пропонує нову макрофінансову допомогу Україні обсягом до 9 млрд євро в 2022 році. Про це у середу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. «Ми продовжимо підтримувати Україну, через цю війну і коли вони почнуть відбудову», — заявила посадовиця. Reconstruction should combine investment with reforms. In time it will help Ukraine on its 🇪🇺 path We propose a reconstruction platform led by Ukraine and @EU_Commission. Bringing together EU Member States, international donors and financial institutions and other partners. pic.twitter.com/dmE0ySDu6A — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022 Фон дер Ляєн виступила з пропозицією щодо платформи з відбудови, якою керували б Україна та Єврокомісія і яка поєднувала б міжнародих донорів, фінансові інституції та інших партнерів, йдеться в соцмедійному дописі посадовиці. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас в своєму дописі у Twitter назвав оголошення «значним внеском ЄС у покриття бюджетних потреб України». Британський експерт Тімоті Еш зауважив — якщо йдеться про гранти, це добре, «якщо ж це боргові кошти — це лише збереже проблеми на майбутнє». Згідно з оцінками уряду України, українсьий бюджет потребує до 5 млрд дол щомісяця, щоб закрити потребу в фінансуванні. Експертка вашингтонського Міжнародного інституту фінансів Еліна Рібакова в коментарі Голосу Америки сказала, що цей дефіцит бюджету ліше зростатиме. Якщо війна триватиме далі і якщо міжнародна спільнота не стане на допомогу Україні, то країна постане передважкими рішеннями щодо бюджету та конвертованості гривні, зазначила вона.