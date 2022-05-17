Збитки України від російської агресії сягнули 100 мільярдів доларів – Нацбанк

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії збитки матеріальних активів України сягнули 100 мільярдів доларів. Оскільки воєнні дії тривають, втрати можуть бути ще більшими.

Про це в інтерв’ю The Asahi Shimbun повідомив голова Нацбанку України Кирило Шевченко.

За його словами, Україна не впорається з поповненням капіталу без допомоги міжнародної спільноти.

“Економічні втрати колосальні. За останніми підрахунками НБУ, Україна втратила майже 100 мільярдів доларів матеріальних активів. Для порівняння: загальний ВВП у довоєнному 2021 році становив приблизно 200 мільярдів доларів. Україна не має внутрішніх джерел для поповнення такого значного капіталу. Тому зовнішні джерела фінансування мають для нас справді важливе значення”, — сказав він.

Економіка України поступово відновлюватиметься, але 2022 року ВВП може зменшитись щонайменше на третину.

“Інфляція різко зросла до 15,9% у квітні через перебої в поставках, зростання витрат і зростання цін на тимчасово окупованих територіях. За нашими оцінками, до кінця 2022 року інфляція може перевищити 20 відсотків. Але це залишиться під контролем”, — зазначив Шевченко