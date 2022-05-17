В каких казино можно реально заработать деньги без вложений: топ-10 лучших игровых площадок

Узнать, в каких казино можно реально заработать деньги без вложений, можно из этого списка. В него вошли клубы с лучшими бездепозитными бонусами, азартными играми (более 2000 слотов) и условиями вывода денег. Также онлайн-клубы славятся большим количеством турниров с призовым фондом от 100 000 ₽. Если же у вас нет желания подробно изучать рейтинг ТОП-10, то предлагаем сразу зарегистрироваться в одном из двух самых лучших игорных клубов из списка.
|Название казино
|Бонус на первый депозит
|Минимальный депозит
|Ссылка на регистрацию
|Rox
|200% + 50 фриспинов
|50 рублей
|Получить бонус
|Fresh
|200% + 50 фриспинов
|50 рублей
|Получить бонус
Топ казино, в которых можно реально заработать деньги без вложений
В рейтинг вошли клубы с 80% и более положительных отзывов реальных игроков. Гемблеры отмечают качество работы техподдержки, большой выбор игровых валют и удобную сортировку игровых автоматов по категориям. Также топовые казино имеют адаптивную мобильную версию сайта.
|Название казино
|Бонус на первый депозит
|Минимальный депозит
|Промокод
|Rox
|200% + 75 фриспинов
|50 рублей
|BONUSPROFIT
|Fresh
|200% + 75 фриспинов
|50 рублей
|BONUSPROFIT
|Izzi
|150% + 50 фриспинов
|100 рублей
|BONUSPROFIT
|SOL
|200% + 75 фриспинов
|100 рублей
|BONUSPROFIT
|Jet
|150% + 50 фриспинов
|100 рублей
|BONUSPROFIT
|Maxbetslots
|100% + 50 фриспинов
|50 рублей
|—
|Вулкан Клуб
|100% + 75 фриспинов
|150 рублей
|—
|Вулкан Россия
|100% + 30 фриспинов
|50 рублей
|—
|Вулкан Platinum
|200% + 50 фриспинов
|50 рублей
|—
|Play Fortuna
|100% + 15 фриспинов
|350 рублей
|—
Для того чтобы получить экслюзивный бонус в лучших казино из рейтинга Rox и Fresh, достаточно перейти по соответветсвующей ссылке из таблицы под первым абзацем данной статьи и при регистрации ввести наш промокод из списка выше. Для получения бонуса в остальных клубах, нужно найти эти казино по названию через поисковые системы Гугл или Яндекс, и при регистрации в кабинете также ввести соответсвующий промокод.
Также предлагаем изучить ТОП-10 самых лучших онлайн-казино в России по отзывам игроков.
Преимущества самых лучших онлайн-казино с выводом денег из рейтинга
Топ лучших онлайн-казино имеет ряд достоинств, выделяющих их среди других клубов: проверенные на честность слоты, большой выбор платежных систем, лояльные условия вывода средств и пр. Каждое интернет-казино перед добавлением в рейтинг было протестировано экспертами гемблинга и редакцией сайта.
Легальная деятельность
Чтобы вести азартную деятельность на законной основе, игорное заведение должно получить лицензию от одного из независимых регуляторов. Эти органы находятся в разных странах и предъявляют свои требования для получения подобного разрешения, например:
- Кюрасао — отличается самыми лояльными условиями. Владелец игорного заведения должен лишь зарегистрироваться в торговой палате Антильских Островов и разместить серверы на их территории.
- Гибралтар — требует предоставления готового бизнес-плана и доказательств финансовой стабильности казино.
- Мальта — требует подробную отчетность по финансам и разработанный план по политике ответственной игры. Также необходимо обеспечить безопасность данных клиентов.
[Лицензия онлайн-казино]
Сертифицированный софт
Лицензионный софт — это игры, которые были проверены независимыми компаниями типа eCOGRA или iTechLabs. Они проверяют отдачу и работу генератора случайных чисел в слотах. Если эти параметры соответствуют заявленным, выдают соответствующий сертификат. Поэтому в таких автоматах гемблер может быть уверен в честности результатов игры.
Не нужно играть в автоматах без лицензии. С большой вероятностью они имеют подкрученные характеристики, не позволяющие пользователю выйти в плюс.
Поддержка разнообразных платежных систем
Чем больше клуб поддерживает платежных систем, тем проще для гемблера, который сможет использовать наиболее удобный для себя способ перевода. Топовые онлайн-казино, в каких можно реально заработать деньги без вложений, позволяют пополнять и выводить деньги через:
- банковские карты: Visa, «Мир», MasterCard, UnionPay;
- электронные кошельки: Piastrix, «ЮМани» и пр.;
- системы быстрых переводов (только пополнение) — Sky Pay, СПБ и пр.;
- мобильные операторы (только пополнение) — МТС, Теле2 и пр.;
- криптовалютные кошельки — Bitcoin, Ripple и пр.
Набор доступных платежных систем в казино может меняться в зависимости от выбранного при регистрации региона.
Быстрые выплаты
Вывод средств в хороших казино осуществляется ежедневно в течение 24 часов. Точное время перевода зависит от очереди заявок и выбранной для вывода платежной системы. Стандартные сроки выплат в разных системах описаны в таблице ниже.
Таблица. Сроки вывода денег через разные платежные системы.
|Платежная система
|Срок
|Карточки
|1-3 дня
|Электронные кошельки
|до 10 минут
|Криптовалютные платежные системы
|10-20 минут
Широкий ассортимент игр
Большой игровой ассортимент выгоден для пользователя по следующим причинам:
- Можно с большей вероятностью найти интересный для себя слот.
- Игра не становится скучной, т. к. можно постоянно переходить к новым симуляторам.
- Клуб с большим выбором автоматов обычно имеет слоты с хорошей отдачей и щедрым джекпотом более 100 млн ₽.
В большинстве барабанных видеослотов клиент может играть без внесения депозита на бонусные деньги. А вот в играх с живыми дилерами и настолках играть на бездепозитные бонусы обычно нельзя.
Какие казино не попадают в рейтинг самых лучших с хорошей отдачей
В список лучших онлайн-казино никогда не попадут клубы, у которых:
- нет лицензии;
- игровые автоматы являются поддельными (не с серверов провайдера);
- плохая бонусная политика: высокий вейджер, отсутствие программы лояльности и пр.;
- отсутствует защита личных данных гемблера;
- выявлены частые задержки выплат выигрышей;
- отсутствует служба поддержки.
Вышеперечисленные параметры говорят о ненадежном онлайн-казино. В них нельзя выиграть деньги из-за скриптовых игровых автоматов, в которых характеристики подкручены в пользу игорного заведения. А если даже удастся что-то заработать, администрация онлайн-клуба просто откажется осуществить вывод по придуманным причинам, например, подозрение в мошенничестве.
Мнение экспертов о казино, в каких можно реально заработать деньги без вложений
Редакция сайта собрала мнения трех лучших экспертов по игре в казино без вложений.
Стартовые бездепозитные бонусы являются самым выгодным вариантом для заработка без пополнения счета.
Андрей Свиридов
Чтобы получить максимальный выигрыш без вложений, лучше отыгрывать бездепы в слотах с отдачей более 98%.
Егор Терентьев
Хорошим способом увеличить бездепозитный выигрыш являются турниры, в которых можно получить более 50 000 ₽.
Анна Джамбаева
Как в казино можно реально заработать деньги без вложений
Чтобы в интернет-казино получить реальные деньги без вложений, нужно использовать бездепозитные бонусы. Это поощрения, выдающиеся за выполнения ряда бесплатных заданий или при наступлении определенных событий. В лучших интернет-казино, которые вошли в рейтинг, бездепы даются:
- за подписку на новостную рассылку;
- за полное заполнение профиля и подтверждение телефона;
- в честь день рождения;
- за привлечение других пользователей по партнерской программе.
Не все игорные заведения позволяют играть без вложений на бездепах. Некоторые площадки имеют в наличии только депозитные бонусы.
Начисляются бездепы в виде денег или фриспинов автоматически, после завершения условия их получения или ввода соответствующего промокода. Кстати, промокоды для некоторых казино представлены в нашем рейтинге.
В диаграмме ниже показана доля казино, которая предоставляет бонусы новичкам в различном виде.
Как получить бездепозитный бонус
Для получения бездепа нужно:
- Пройти регистрацию на официальном сайте клуба, указав почту, пароль и валюту.
- Подтвердить электронный адрес, указанный при создании аккаунта.
- Зайти в раздел «Бонусы» и активировать доступный бездеп.
- Заполнить анкету с личными данными.
- Начать использовать бездепозитное поощрение (в этом случае 30 фриспинов).
Как отыграть бесплатные бонусы перед выводом
Все, даже лучшие бездепозитные бонусы требуют отыгрыша по формуле: вейджер x размер поощрения. Для отыгрыша обычно используют барабанные автоматы. Настольные игры и лайв-казино либо недоступны для этого, либо в зачет идет лишь 30-50% от суммы ставки, поэтому они не выгодны. Также некоторые казино имеют и список барабанных слотов, в которых нельзя отыгрывать поощрения. Они указаны в правилах.
Важно при выборе казино с бездепами смотреть на размер вейджера. Если он больше Х40, то такой бонус отыграть и выйти в плюс почти нереально.
Как реально можно заработать деньги в онлайн-казино без вложений
Процесс получения выигрышей без вложений простой:
- игрок активирует и использует бездеп, деньги с которого ложатся на бонусный счет;
- отыгрывает бонус, переводя деньги на основной счет;
- выводит денежные средства в обычном порядке.
Вот пример выигрыша и вывода денежных средств без вложений. Клиент за заполнение анкеты в профиле получил 20 фриспинов на слот Book of Dead с вейджером Х35. Использовав вращения, он выиграл 2100 ₽. Эти деньги ему нужно отыграть, сделав суммарную ставку в 73 500 ₽. В результате он вышел в плюс на 1500 ₽. Выигрыш он в тот же день вывел через Piastrix.
Как вывести деньги с бонусного счета в казино
Чтобы вывести отыгранные бонусные средства в лучших казино, которые уже вошли в рейтинг, нужно:
- Пройти верификацию.
- Выбрать оператора для вывода денежных средств.
- Подать заявку на вывод.
Как пройти верификацию в лучших казино по выплатам
Верификация необходима для подтверждения личности игрока. Она защищает клиента и само интернет-казино от мошенничества. Без нее вывести большие суммы невозможно. Чтобы пройти верификацию, нужно:
- сделать фото паспорта;
- прикрепить его в соответствующем разделе профиля;
- отправить файл и дождаться решения модератора.
Можно ли получить все деньги сразу
Вывести мега-джекпоты за один раз нельзя. Этому препятствуют лимиты на вывод, не позволяющие в определенный отрезок времени снять больше указанной суммы. Подробнее о типовых лимитах можно узнать из таблицы ниже.
Таблица. Лимиты на вывод средств.
|Лимиты
|Сумма, в ₽
|За операцию
|до 1 млн
|В день
|до 300 000
|В месяц
|до 5 млн
Вышеуказанные цифры актуальны не во всех клубах, а лишь у большинства популярных казино.
В каких казино реально заработать деньги без вложений, по отзывам игроков
В этом разделе собрано несколько реальных отзывов гемблеров о лучших казино из рейтинга.
Антон о казино Rox:
Это онлайн-казино обратило внимание на себя своими щедрыми бездепами — 60 фриспинов с низким вейджером Х30. Это прямо подарок, а не бонус.
|Плюсы
|Минусы
|Есть мобильное приложение
|Неудобный интерфейс
|Много игр с живыми дилерами
Ольга о казино Fresh:
Я рада, что начала играть в этом казино. Оно всего за неделю принесло мне более 60 000 ₽.
|Плюсы
|Минусы
|Нет комиссий на выплаты от казино
|Нельзя выводить деньги на «ЮМани»
|Быстрый вывод средств
Николай_Алексеевич о казино IZZI:
Если кому-то нужно интернет-казино с автоматами с отдачей в 98-99%, то это, должно быть, тот самый онлайн-клуб. На этих слотах можно поднять от 10 тысяч рублей в неделю.
|Плюсы
|Минусы
|Хороший бонус на день рождения
|Бездепозитные бонусы даются только на старте
|Регулярные турниры
Частые вопросы о казино, в которых реально выиграть
В этом разделе собраны самые популярные вопросы по казино из рейтинга.
В каком казино нет проблем с выводом выигранных денег?
Во всех проверенных клубах, которые вошли в этот рейтинг, нет проблем с выводом в России.
В какое казино лучше играть на реальные деньги в телефоне?
Такие клубы представлены в этом топе.
В каких рублевых казино можно реально выиграть?
Каждое казино на реальные деньги, которое добавлено в рейтинг, дает хорошие шансы на победу.
Что делать, если онлайн-казино не выплачивает деньги на карту?
В этом случае нужно написать в техподдержку заведения.
В рейтинге казино оказались онлайн-клубы, которые имеют самые выгодные бездепозитные бонусы для игроков из России. У всех топовых онлайн-казино есть лицензия, сертифицированные слоты и более 10 доступных платежных систем.
Leave a Reply