Військові України завдали удару по окупантах ракетами “Brimstone”

Збройні Сили України використовують по окупаційних силах Росії сучасні іноземні ракети.

Відео з роботою таких ракет оприлюднив інструктор “Combat-ua” Павло Кашчук.

По техніці російських військових працювали ракетами “Brimstone”.

Повідомлено, що операцію зі знищення одиниць противника провели бійці Сил Спеціальних Операцій.

“Кажуть, в орків там трохи паніка. Танкам зриває башти навіть у тилу. Вже ходять чутки про нові літаки-привиди від НАТО, але ні, то просто старі добрі Brimstone в умілих руках бійців Сил Спеціальних Операцій та трошки військової хитрості“, – розповів Павло Кашчук.

Нагадаємо, перше використання ракет “Brimstone” в Україні було зафіксовано на початку травня.

Ракета “Brimstone” від MBDA

“Brimstone” – ракета класу “земля-земля”, або “повітря-земля”. В ракеті встановлена нова радіолокаційна головка самонаведення, яка здатна захоплювати об’єкти.

У новій версії дальність ураження ракети з літака – 60 км. При пуску ракети з землі дальність зменшується до 10-12 км.

У квітні в Британії вивчали на яких платформах ракети “Brimstone” можуть бути встановлені, щоб їх ефективно могли використовувати українські військові.

На тренувальних пусках Збройні Сили України розмістили пускові установки ракет “Brimstone” на легковому автотранспорті.

Пускова установка ракет “Brimstone” на легковому автотранспорті в Україні. Травень 2022. Кадр з відео

При цьому, поки точно невідомо, яку платформу для “Brimstone” застосовують військові України у бойових діях.