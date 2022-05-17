Times: Путин лично руководит действиями войск в Украине даже на батальонном уровне, проваливая операции

Вероятно тотальный провал под Белогоровкой — его рук дело.

Газета Times пишет, ссылаясь на западные военные источники, что президент лично Путин принимает тактические решения на низком уровне, которые обычно принимает офицер, командующий всего лишь 700 российскими солдатами.

Путин и начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов диктовали основные передвижения своих сил в Украине, утверждает источник газеты.

«Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что Герасимов, судя по всему, все еще работает, несмотря на заявления о том, что он был якобы отстранен от должности после военных неудач.

В российских вооруженных силах, пишет Times, полковник или бригадный генерал обычно командует двумя батальонными тактическими группами (БТГ), каждая из которых насчитывает примерно 900 человек.

Однако российские БТГ были сильно потрепаны, и если Путин действительно выполняет работу комбрига, он, возможно, лично руководит подразделениями, состоящими из 700 — 1000 солдат, пишет газета, ссылаясь на военного эксперта.

Он сравнил ситуацию с владельцем компании Amazon: «Джефф Безос не доставляет вам посылки, он принимает стратегические решения».

Западные источники полагают, что такое ручное управление Путиным могло способствовать военным неудачам в Донбассе.