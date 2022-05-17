Розв’язана війна РФ призвела до знищення або консервації активів SCM капіталізацією понад $20 млрд — Ахметов

Довоєнна капіталізація промислових активів групи SCM, зруйнованих та постраждалих через військову агресію РФ, перевищила $20 млрд, повідомив бізнесмен Рінат Ахметов в інтерв’ю італійському телеканалу RAI.

«Після масштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року такі заводи, як «Азовсталь», «ММК ім.Ілліча», «Авдіївка Кокс», Луганська ТЕЦ та десятки інших об’єктів промислової інфраструктури та «зеленої» енергетики були частково або повністю знищені або законсервовані. Довоєнна капіталізація цих активів перевищувала $20 млрд», — повідомив Ахметов, відповідаючи на питання, якою є фінансова оцінка завданих збитків промисловим інфраструктурам групи SCM.

Зокрема, за його словами, довоєнна капіталізація двох заводів — «Азовсталі» та «ММК ім.Ілліча» була близько $10 млрд. «Крім того, там було сировини та готової продукції на суму $1 млрд. Ми обов’язково пред’явимо претензії проти РФ з вимогою відшкодувати всі збитки, завдані російською воєнною агресією», — повідомив бізнесмен.

Ахметов наголосив, що для нього Маріуполь був і завжди буде українським містом. «Маріуполь може бути відновлений лише під українським контролем. Інших варіантів для мене бути не може. Жоден бізнес SCM ніколи не працюватиме під контролем Росії», — сказав він.

За його словами, зараз усі: президент та уряд України, кожен українець – об’єднані однією метою – захистити країну, повернути наші території та відновити Україну як сильну, демократичну європейську державу. «Ми всі єдині як ніколи. У цьому запорука нашої перемоги», — повідомив бізнесмен.

Ахметов наголосив, що підприємства SCM, футбольний клуб «Шахтар» та його благодійний фонд уже виділили на допомогу Україні сумарно близько EUR100 млн.

Підприємства SCM також продовжують забезпечувати життєдіяльність країни, відновлюють зруйновані війною лінії електропередач та інші об’єкти критичної інфраструктури.

SCM – міжнародна інвестиційна компанія, представлена у семи країнах Європи та Північній Америці. Галузеві холдинги та виробничі активи SCM працюють у гірничо-металургійній, енергетичній, банківській, телекомунікаційній, масмедійній, транспортній, сільськогосподарській, страховій та інших сферах.

До портфеля SCM входять «Метінвест», «ДТЕК», ПУМБ, «Укртелеком», «Медіа Група Україна», UMG Investments, «Лемтранс», «ЕСТА», HarvEast, «АСКА», «АСКА-Життя» та інші – понад 500 компаній і підприємств, на яких працюють близько 200 тис. осіб.

Кінцевим бенефіціаром SCM є підприємець Рінат Ахметов.