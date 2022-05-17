Росіяни намагаються втриматися на півночі Харківщини, аби унеможливити удари ЗСУ по військових об’єктах на околицях Бєлгорода

Про це повідомляє Інститут дослідження війни.

Американські аналітики зазначають, що 16 травня російські війська провели обмежені та переважно невдалі наземні наступи вздовж лінії фронту в Україні.

Російське угруповання навколо Харкова намагається утриматися на теперішніх рубежах та не дати українським військам просуватися далі на північ.

Експерти звернули увагу, що ця тактика відрізняється від попередніх відступів росіян з Києва, Чернігова та Сум, коли вони повністю повернулися на територію РФ.

«Росіяни можуть прагнути утримати позиції в Україні та продовжувати артилерійські удари по позиціях ЗСУ, щоб не допустити потрапляння українських сил на відстань, з якої вони могли б вести вогонь з артилерії та реактивних систем залпового вогню по околицях Бєлгорода, який є ключовим тиловим вузлом російської армії», — зазначили в ISW.

В інституті додали, що росіяни можуть сподіватися провести контрнаступ, щоб відкинути українські війська на південь до Харкова, але констатували, що така спроба навряд чи увінчається успіхом.