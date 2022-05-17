Росіяни намагаються прорвати державний кордон України в районі Середино-Буди, триває бій – голова Сумської ОВА

17 травня окупаційні війська продовжують обстрілювати Сумську область з території РФ. Здійснена спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди. Бої тривають.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“З самого ранку тривають обстріли нашої області з території Росії. Близько 5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич”, – йдеться у дописі.

Крім того, як зауважив Живицький, триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди.

Також, за словами голови ОВА, вздовж кордону спалахнули пожежі, спричинені обстрілами.