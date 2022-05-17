 
«  
  »

Росіяни намагаються прорвати державний кордон України в районі Середино-Буди, триває бій – голова Сумської ОВА

Росіяни намагаються прорвати державний кордон України в районі Середино-Буди, триває бій – голова Сумської ОВА

17 травня окупаційні війська продовжують обстрілювати Сумську область з території РФ. Здійснена спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди. Бої тривають.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“З самого ранку тривають обстріли нашої області з території Росії. Близько 5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич”, – йдеться у дописі.

Крім того, як зауважив Живицький, триває бій на півночі Шосткинського району, є спроба прориву державного кордону у районі Середино-Буди.

Також, за словами голови ОВА, вздовж кордону спалахнули пожежі, спричинені обстрілами.

17 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  