Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської області Вʼячеслав Чаус.

«Рано вранці ворог завдав ракетні удари по селищу Десна. Попередньо, у нас є загиблі і багато поранених. Трохи згодом більш детально інформацію надам», — зазначив він.

Наразі там працюють рятувальники і правохоронці.

Чаус закликав жителів Чернігівщини бути пильними, обачними і звертати увагу на сигнали тривоги.