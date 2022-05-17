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Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині

Зранку, 17 травня, російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна Чернігівської області. Є загиблі та багато поранених

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської області Вʼячеслав Чаус.

«Рано вранці ворог завдав ракетні удари по селищу Десна. Попередньо, у нас є загиблі і багато поранених. Трохи згодом більш детально інформацію надам», — зазначив він.

Наразі там працюють рятувальники і правохоронці.

Чаус закликав жителів Чернігівщини бути пильними, обачними і звертати увагу на сигнали тривоги.

17 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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