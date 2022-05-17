Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення

Джерело: Поліція Київської області

Пряма мова начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова: «Дві особи були вбиті в голову, одна особа – в живіт.

На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані.

Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, при яких обставинах вони зникли на території України».

Деталі: Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.

В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла.