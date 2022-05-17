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Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення

Біля Макарова Бучанського району Київської області поліція виявила тіла трьох вбитих російськими окупантами мирних осіб.

ДжерелоПоліція Київської області

Пряма мова начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова: «Дві особи були вбиті в голову, одна особа – в живіт.

На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані.

Інші дві людини не встановлені на даний час, але вони були в цивільному одязі. Ми будемо шукати, при яких обставинах вони зникли на території України».

Деталі: Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій  розміщувались позиції росіян.

В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла.

17 мая, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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