Під Макаровим на Київщині виявили ще одне масове захоронення

Джерело: Поліція Київської області
Пряма мова начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова: «Дві особи були вбиті в голову, одна особа – в живіт.
На місці захоронення знайшли документи одного з загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані.
Деталі: Захоронення знайшли обабіч окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.
В ямі знаходились тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла.
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