Окупанти змушують місцевих воювати проти України, в разі непокори – розстріл

На тимчасово окупованій Луганщині російські військові проводять примусову мобілізацію. За відмову воювати проти України загарбники погрожують чоловікам розстрілом.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Крім того, за її словами, російські окупанти здійснюють розшук чоловіків, які виїхали вглиб окупованої території та в безпечніші місця, аби сховатися від обстрілів – обшукують будинки, домогосподарства, околиці міст і сіл.

“Призовників” забирають під дулами автоматів, а у разі супротиву погрожують стратою”, – наголосила Денісова.

Водночас, вона нагадала, що примусова мобілізація мешканців окупованих територій заборонена статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.