Окупанти завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Яворівському районі на Львівщині

Про це повідомили у Повітряному командуванні «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

«17 травня, опівночі, ворог завдав ракетного удару по об’єктах інфраструктури Львівської області. Три крилаті ракети було знищено підрозділами ППО ПвК »Захід», — йдеться у повідомленні.

Також за даними командування, Львівщину атакували з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі.

«Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило. Попередньо, ракети летіли зі Сходу», — написав він.

Водночас за словами міського голови Львова Андрія Садового, цієї ночі на Львівщині було дві повітряні тривоги та 2 масові хвилі ракетних вильотів. Однак у Львові жодна ракета не приземлилась.

«Добре спрацювали сили ППО. Тому ми не знаємо чи було наше місто ціллю на цей раз», — сказав Садовий.

Він також зазначив, що в одному із сіл Яворівського району уламки ракети частково пошкодили об’єкт залізничної інфраструктури. А в навколишніх будинках повилітали шибки. І це все у 20 кілометровій зоні до кордону з Європейським Союзом.

«Це справді була одна із найбільших атак на Львівську область за кількістю ракет. Що буде відбуватись далі передбачити важко. Тому ходіть в укриття! Не знімайте прильотів ракет чи роботи ППО. Такі відео потрібні московській агентурі. Не уподібнюйтесь русні, будь ласка. Бережіть себе і допомагайте фронту!», — додав мер.