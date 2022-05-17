На Волині заарештували переселенця, який агітував за перемогу РФ «над фашистами в Украине»

Про це розповіли в пресцентрі суду, передає «Еспресо.Захід».

Під час засідання суду підозрюваному скасували попередньо обраний запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт і призначили тримання під вартою.

Відомо, що житель Києва переїхав на Волинь з початком повномасштабної війни, де його тимчасово прихистили в Петро-Павлівському чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви в селі Світязь.

Чоловік вів власний Youtube-канал, де пропагував «русскій мір».

«Три ракеты по Львову»…, «русские победят фашистов в Украине, и остануться нормальне украинцы без ненависти к Росси»: такого змісту відео з коментарями публікував колаборант», – додали у суді.