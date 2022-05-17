На Волині заарештували переселенця, який агітував за перемогу РФ «над фашистами в Украине»

Волинський апеляційний суд взяв під варту киянина, якого підозрюють у закликах до повалення конституційного ладу в Україні та виправданні збройної агресії РФ
Про це розповіли в пресцентрі суду, передає «Еспресо.Захід».
Під час засідання суду підозрюваному скасували попередньо обраний запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт і призначили тримання під вартою.
Відомо, що житель Києва переїхав на Волинь з початком повномасштабної війни, де його тимчасово прихистили в Петро-Павлівському чоловічому монастирі Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви в селі Світязь.
Чоловік вів власний Youtube-канал, де пропагував «русскій мір».
«Три ракеты по Львову»…, «русские победят фашистов в Украине, и остануться нормальне украинцы без ненависти к Росси»: такого змісту відео з коментарями публікував колаборант», – додали у суді.
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