Минобороны Британии: Россия продолжает полагаться на массированные артобстрелы

По оценкам британского министерства обороны, в Черниговской области к северу от Киева около 3500 зданий были разрушены или повреждены во время остановленного в итоге российского наступления на украинскую столицу. 80% ущерба нанесено жилым домам.

Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности и ущерба гражданской инфраструктуре.

Россия, вероятно, прибегла ко все более активному использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать боевой авиацией за пределами своих линий фронта.

В ближайшие недели Россия, делает вывод британское министерство обороны, скорее всего, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь активизировать наступление в Донбассе.