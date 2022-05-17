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Минобороны Британии: Россия продолжает полагаться на массированные артобстрелы

По оценкам британского министерства обороны, в Черниговской области к северу от Киева около 3500 зданий были разрушены или повреждены во время остановленного в итоге российского наступления на украинскую столицу. 80% ущерба нанесено жилым домам.

Масштаб этого ущерба свидетельствует о готовности России использовать артиллерию против населенных пунктов с минимальным учетом соразмерности и ущерба гражданской инфраструктуре.

Россия, вероятно, прибегла ко все более активному использованию неизбирательных артиллерийских обстрелов из-за ограниченных возможностей обнаружения целей и нежелания рисковать боевой авиацией за пределами своих линий фронта.

В ближайшие недели Россия, делает вывод британское министерство обороны, скорее всего, продолжит полагаться на массированные артиллерийские удары, пытаясь активизировать наступление в Донбассе.

17 мая, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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