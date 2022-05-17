Министр иностранных дел Швеции подписала заявку на вступление в НАТО

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление страны в НАТО. Прямую трансляциювела 17 мая общественная телерадиокомпания Sveriges Television.

До подписания документа Стокгольм больше 200 лет придерживался политики нейтралитета.

16 мая правительство Швецииобъявило об окончательном решении о вступлении в союз. «Страна нуждается в гарантиях безопасности, которые приходят вместе с членством», — заявила премьер-министр Магдалена Андерсон.

Она назвала это решение историческим изменением политики безопасности. Оно было принято на фоне вторжения России в Украину.

Заявку на вступление должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке.

Однако накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара будет голосовать «против». Он назвал Швецию «инкубатором террористических организаций».

Стокгольм предоставил политическое убежище многим курдам, которых в Турции считают связанными с Рабочий партией Курдистана. Турция обвиняет её в терроризме.