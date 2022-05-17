Канада готова допомогти суднами для експорту українського зерна

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи, аби допомоги в експорті українського зерна, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО.
Джерело: «Укрінформ»
Пряма мова Жолі: «З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини».
Деталі: Міністерка пояснила, що Канада – один із найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.
Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи у цих регіонах.
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