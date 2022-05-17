Глава МЗС Швеції підписала заявку на вступ до НАТО

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ країни до Північноатлантичного альянсу.
Як пише «Європейська правда«, про це повідомляє SVT.
«Це сприймається як велика, серйозна подія, як крок, який ми вважаємо найкращим для Швеції», — прокоментувала міністерка.
За її словами, тепер заявка Швеції буде подана разом із заявкою Фінляндії. Історичне голосування фінського парламенту очікується ввечері 17 травня.
Президент Саулі Нііністьо, за яким фінальне рішення про подання заявки, найімовірніше ухвалить його дистанційно, перебуваючи з візитом у Швеції на запрошення короля Карла XVI Густава.
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